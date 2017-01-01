Готовым работать на предприятиях Прикамья студентам дадут повышенную стипендию Правительство Пермского края приняло постановление о повышенных стипендиях для 200- и 225-бальников

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Фото: Константин Долгановский

Те, кто поступит в краевые вузы на инженерно-технические, естественно-научные или IT-специальности и готов работать на предприятиях, смогут получать ежемесячную стипендию в размере 11,5 тыс. руб. При поступлении между студентом, правительством и предприятием заключается трёхсторонний договор, и по окончанию вуза студент гарантировано получает работу.

«Студенты уже во время учёбы будут вникать в специфику предприятия, а после окончания вуза гарантированно устроятся на работу, предприятия получат готового специалиста, а для края — это ещё один способ привлечения лучших выпускников в наши вузы, и хорошая возможность вовлечь талантливых ребят в процессы развития региона», - отметил губернатор Прикамья Максим Решетников.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила, что с каждым годом «225-балльников» на специальностях информационных технологий, естественнонаучных и технических направлениях подготовки становится всё больше. В 2017 году процент «студентов-технарей», получающих губернаторскую стипендию, составил 61% от общего числа «губернаторских» стипендиатов.

По словам Максима Решетникова, студенты смогут претендовать на повышенную стипендию уже в этом году. Предполагается, что её получат порядка 200 студентов. На эти цели в 2018-2019 годах в краевом бюджете заложено 18,4 млн руб.

По итогам рассмотрения вопроса, губернатор также дал поручение Министерству образования и науки и Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края обсудить с региональными предприятиями вопрос введения дополнительных стипендий студентам-целевикам.