Многодетные семьи могут купить квартиру от ПЗСП со скидкой

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Семьи с тремя и более детьми могут приобрести большую квартиру на ул. Писарева, 27а с выгодой.

«Большой семье нужна большая квартира. Это факт. Но большие квартиры стоят приличных денег. Мы стараемся делать комфорт доступным и до конца апреля дарим многодетным семьям скидку 5% на трёхкомнатные квартиры в доме от ПЗСП на Гайве», — рассказывают в отделе маркетинга предприятия.

Новостройка на ул. Писарева, 27а — это последний дом жилого комплекса от ПЗСП возле ТЦ «КИТ». В доме 16 этажей, три подъезда. Компания предлагает покупателям квартиры площадью от 41 до 114 кв. м с широким выбором планировочных решений и шкафами-купе. В шаговой доступности — остановка автобуса и парк имени Чехова. Рядом со строящимся домом расположены гимназия №3, школа №104, детские сады №175 и №394.

Акция по предоставлению скидки многодетным семьям в доме от ПЗСП на Гайве продлится до 30 апреля. Выгода при покупке трёхкомнатной квартиры может составить до 199 тыс. рублей.

Задать вопросы об акции и получить подробную консультацию можно по телефону «горячей линии» ПЗСП: 8 (800) 300-7977.

Проектная декларация — на сайте pzsp-realty.ru.

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