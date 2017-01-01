Проект надземного перехода через Восточный обход разработает липецкая компания Контракт заключат по максимальной цене — 1,6 млн рублей

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Фото: Ирина Молокотина

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края выбрало подрядчика на разработку проектной и рабочей документации для строительства надземного пешеходного перехода через трассу Восточного обхода Перми.

Начальная цена контракта составила 1,6 млн руб. Источник финансирования — субсидии из бюджета Пермского края. В документации говорится, что аукцион проводился, чтобы разработать оптимальные, обоснованные и экономически целесообразные инженерно-технические решения для повышения безопасности участников дорожного движения. Проектом необходимо определить точное местоположение и границы автобусных остановок, переходно-скоростных полос, тротуаров, надземного пешеходного перехода. При определении параметров надземного пешеходного перехода следует учесть перспективную интенсивность движения. Причём подрядчик должен спроектировать надземный пешеходный переход так, чтобы он примыкал к посадочной площадке и исключал потребность в установке автопавильонов.

На аукцион поступила только одна заявка — от ООО «Липецкий инженерно-технический центр». Сегодня, 12 апреля, конкурсная комиссия рассмотрела первую часть заявки компании и признала её соответствующей требованиям документации. Таким образом, с Липецким инженерно-технический центром заключат контракт по максимальной цене лота.