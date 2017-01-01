Победительница конкурса управленцев трудоустроилась в администрацию губернатора

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Победительница всероссийского конкурса «Лидеры России» Анна Козицына получила работу в отделе государственной службы администрации губернатора Пермского края.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводился, чтобы выявить сильных управленцев с серьёзными карьерными устремлениями и дать им возможности для реализации. В число ста победителей вошли три представителя Пермского края: Анна Козицына (ПАО «Мотовилихинские заводы»), Сергей Сердюков (ПАО «ПНППК») и Эдуард Соснин (ООО «Меркурий»). Ранее во время встречи с участниками конкурса губернатор Пермского края Максим Решетников предложил им ряд форматов дальнейшего взаимодействия, в частности, участвовать в общественных советах, рабочих группах, выступать в роли экспертов различных конкурсов краевого уровня, а также вступить в кадровый резерв управленческих кадров Пермского края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора