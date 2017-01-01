На гранты пермским учёным выделят 68 млн рублей

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Вчера, 11 апреля, Пермский край и Российский фонд фундаментальных исследований подписали соглашение о проведении совместных региональных конкурсов научных исследований.

Соглашение подписано на пять лет и предусматривает паритетное финансирование конкурсов фундаментальных исследований - Фонд и Пермский край должны выделить на них по 34 млн руб. Благодаря этому ежегодно грантовую поддержку смогут получать более ста научных проектов пермских учёных. Получателями грантов станут научные коллективы и отдельные учёные, которые проводят фундаментальные исследования на территории Пермского края в области технических, естественнонаучных, физико-математических и гуманитарных исследований.

Также губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель совета «Российского фонда фундаментальных исследований», академик Владислав Панченко договорились о выходе на новый формат взаимодействия для реализации значимых научных проектов по междисциплинарным исследованиям совместно с высокотехнологичными предприятиями.

Источник - пресс-служба администрации губернатора

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