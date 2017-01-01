Пять идей для космического селфи в Пермском крае

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Самая аномальная зона России, места приземления двух космических кораблей и следы метеоритного дождя — эти уникальные места находятся на территории Пермского края. Где в День космонавтики сделать фото или снять сторис, которые можно оперативно разместить в социальных сетях с помощью быстрого интернета, подсказали связисты «МегаФона».

1. В Усольском районе 19 марта 1965 года впервые в истории Павел Беляев посадил космическое судно «Восход-2» вручную. За день до происшествия с этого борта космонавт Алексей Леонов первым в мире вышел в отрытый космос. Усолье, село Романово, поселок Орёл и деревня Пешково — сегодня здесь есть уверенный сигнал «МегаФон», а 53 года назад космонавтам пришлось двое суток ждать помощи.

2. Снять сторис также можно на шоссе Космонавтов, улицах Леонова и Беляева — они появились в Перми после приземления. А ещё до их полёта в Перми был бульвар Гагарина, улицы Циолковского и Королёва.

«Сегодня улицы города соревнуются в космических объемах интернет-трафика. За один день пермяки, которые проезжают, идут вдоль, живут или работают рядом с шоссе Космонавтов, «раскачивают» сеть «МегаФона» до объёма, которого хватит на 3 миллиона просмотров фильма «Время первых», — рассказывает директор Пермского отделения «МегаФона» Пётр Козловский.

3. В Чайковском районе недалеко от села Фоки в целости и сохранности приземлилась после космического полёта собака Звёздочка. Именно она стала последним животным, слетавшим в космос перед Юрием Гагариным. Здесь живет самый интернет-активный в крае абонент «МегаФона». Космические скорости мобильного интернета позволяют ему ежемесячно скачивать в сети в 137 раз больше среднестатистического жителя региона.

4. Американский журнал «Форбс» составил рейтинг аномальных зон мира. В число лучших из них вошло село Молёбка. Уфологи провели здесь не одну экспедицию «в поисках НЛО». Ни инопланетян, ни летающих тарелок на пермской земле так и не нашли. Зато только в прошлом году туристы загрузили в социальные сети почти миллион селфи с таинственной геолокацией.

5. Возле села Таборы и окрестности города Оханска 30 августа 1887 года произошло одно из самых редких космических явлений — выпал метеоритный дождь. Собрано много глыб и осколков общим весом три тонны, 145 кг из которых хранится в Российской Академии наук.

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