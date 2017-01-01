Стартовала лётная программа из Перми в Турцию
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Вчера, 11 апреля, состоялся первый в этом году чартерный рейс из Перми в Турцию.
Рейс выполнила авиакомпания «АЗУР Эйр» совместно с туроператором AnexTour. Из аэропорта «Пермь» в Анталью вылетели 187 пассажиров. Загрузка воздушного судна составила 98,9%.
Как сообщает пресс-служба пермского аэропорта, лётная программа в Турцию продлится до конца октября текущего года. Туристы смогут отправиться чартерными рейсами в Анталью и Даламан. Пассажиры, предпочитающие самостоятельные путешествия, смогут приобрести авиабилеты из Перми в Анталью от авиакомпаний AtlasGlobal, OnurAir и «Уральские авиалинии».
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