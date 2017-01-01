Директор управляющей компании обвиняется в хищении более 8,6 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми выявила нарушения в деятельности ООО «Управляющая компания Рифей-Комфорт».

В ходе проверки было установлено, что директор организации с августа 2015 года по май 2016 года не перечислял в полном объёме денежные средства, полученные от граждан за предоставление коммунальных услуг, ООО «Пермская сетевая компания» и Пермскому муниципальному унитарному предприятию «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».

По материалам прокурорской проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В ходе следствия выла установлена сумма ущерба, которая составила 7,8 млн. руб. — перед Пермской сетевой компанией, 860 тыс. руб. — перед коммунальным предприятием.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Управляющая компания Рифей-Комфорт». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб).

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Перми для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.