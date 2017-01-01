В Пермской филармонии состоится мировая премьера «12 хоров»

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23 апреля в 19.00 в Органном концертном зале состоится мировая премьера «12 хоров» современного санкт-петербургского композитора Александра Изосимова.

Сочинение a cappella на стихи А. Ахматовой, А. Блока, И.В. фон Гёте, Кара-Дарвиша, М. Лермонтова, В. Хлебникова, А. Изосимова прозвучит в исполнении Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии под руководством главного дирижёра, народного артиста России Владислава Новика.

Ключевым композиционным моментом цикла «12 хоров» стало настроение святого Грааля, воспринятое и сопережитое в духе антропософии Рудольфа Штейнера. Ему контрастируют темы русской военной истории, провинции, Кавказа, рассказывают в Пермской филармонии.

«Мне хочется, чтобы музыка этих хоров произвела хорошее впечатление на слушателей, стала событием в культурной жизни города, обрела исполнительские коллективы», — рассказывает сам композитор.

Отметим, что именно Александр Изосимов основал новый музыкальный метод, названный автором «дышащий лад». Этот метод создает эффект дыхания, оживляющего духовные концепции сочинений композитора.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии