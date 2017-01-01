Андрей Каряка уходит из «Амкара» Старший тренер покидает команду по собственному желанию

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Пермский футбольный клуб Андрей Каряка покинет завтра, 12 апреля. Он уже попрощался с футболистами, тренерами и сотрудниками «Амкара», сообщает пресс-служба «красно-чёрных». По словам исполнительного директора клуба Дениса Маслова, Андрей Каряка сам обратился к руководству клуба с просьбой его отпустить.

Напомним, Андрей Каряка как футболист сыграл 27 матчей за сборную России и забил 6 голов. На клубном уровне он выступал за ведущие украинские и российские команды, а также за лиссабонскую «Бенфику». В январе 2015 года Каряка стал ассистентом Гаджи Гаджиева в должности старшего тренера «Амкара».

В начале марта этого года г-н Гаджиев покинул пост главного тренера пермской команды, «Амкар» возглавил другой бывший ассистент дагестанского специалиста Вадим Евсеев.