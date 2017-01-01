Пермские архитекторы раскритиковали проект второго фонтана на эспланаде С открытым письмом к главе Перми Дмитрию Самойлову выступил председатель краевого Союза архитекторов Виктор Воженников

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Ход подготовки к застройке участка эспланады у краевого заксобрания почетный архитектор России назвал случаем вопиющего пренебрежения городской администрацией мнением профессионального сообщества архитекторов Перми. «С молчаливого согласия главного архитектора города было проведено некое подобие конкурса на важнейшую территорию — городскую эспланаду на участке 68 квартала. Без объявления условий, без формирования профессионального жюри было собрано неизвестно кем три проекта подобранных непонятно по каким принципам. В результате неизвестно кем определен победитель. Им оказалась некая фирма «ИТК-ГРУПП» из Челябинска», — пишет господин Воженников.

По мнению председателя пермского союза архитекторов, проект вызывает массу вопросов, и по ряду причин не может быть реализован в нынешнем виде. Виктор Воженников отмечает, что в проекте не сформированы градостроительные оси, он не учитывает инженерных условий участка. В частности, по мнению архитектора, на участке со стороны улицы Пермской невозможно обустроить предусмотренные проектом террасы амфитеатра и высадить глубококорневые сосны. «Авторы проекта, видимо, не знают, что здесь проходит русло подземной реки Пермянки, и никаких насыпей и тем более посадок глубококорневых деревьев реализовать нельзя. Проект не учитывает инженерные сети, проложенные на территории квартала», — заключает он.

Кроме того, Воженников подчёркивает, что выбранные мэрией проект не предусматривает парковки для гостей эспланады: «Стоянки у торговых центров «Колизей» и «Колизей-Синема» едва покрывают потребность посетителей этих торговых центров, и достаточно далеки. А возможность реализации подземной стоянки перед гостиницей «Урал» ещё более труднодоступна». Зимнее использование пространства перед заксобранием в качестве ледового катка, по мнению Воженникова, также невозможно из-за отсутствия в проекте необходимых раздевалок, помещения для проката коньков, заведения общественного питания и теплых туалетов. «После знакомства с сайтом фирмы-победителя, всё становится ясно и понятно. Проект выполнен фирмой по изготовлению фонтанов», — заключает пермский архитектор.

По мнению Виктора Воженникова, парадная территория Перми «достойна проведения если не международного, то хотя бы национального конкурса», вместо этого она «запроектирована закрытым конкурсом, который никто не объявлял».

Напомним, мэрия Перми планирует реализовать масштабный проект благоустройста на участке эспланаде рядом с заксобранием. Его центральной частью должен стать фонтан, который с трёх сторон будут окружать амфитеатр и искусственные холмы. Работы по строительству фонтана профинансирует Сбербанк, выделивший на эти цели 130 млн руб. Также на благоустройство эспланады предполагается выделить из бюджетов Перми и края по 135 млн руб. Общая стоимость работ оценивается в 400 млн руб.

Подрядная организация уже выполнила проектно-изыскательские работы и на этой неделе начала оборудовать основание фонтана. Строительство планируют закончить в течение 2018 года. Площадь нового фонтана составит 40 на 25 м. Предполагается, что он, как и фонтан перед Театром-Театром, будет светомузыкальным.