Максим Решетников опроверг слухи о переходе в федеральное правительство


Рината Хайдарова корреспондент
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Максим Решетников
Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 11 апреля, на встрече с руководителями краевых СМИ губернатор Прикамья Максим Решетников опроверг слухи о возможном трудоустройстве в федеральном правительстве. Глава региона сообщил, что планирует отработать в Пермском крае полный срок полномочий.

Максим Решетников добавил:«Есть долгосрочные планы, большие проекты. По всем уже началась работа, постепенно формируем команду. Хочу чтобы всё задуманное приобретало реальные очертания».

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