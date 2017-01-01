Пермский музей «Ретро-гараж» расположится на территории издательства «Звезда»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Пермский музей автомобильной истории «Ретро-гараж» переедет в помещение по адресу: ул. Дружбы, 34 на территории издательско-полиграфического комплекса «Звезда». Об этом «Новому компаньону» сообщила замдиректора «Ретро-гаража» Анна Черепанова.

Дата открытия музея будет объявлена позже, после завершения ремонта. Сейчас музей ведёт сбор средств на установку въездных ворот, для того чтобы экспонаты могли проехать в новое помещение.

Напомним, 16 февраля музей «Ретро-гараж» объявил о том, что вынужденно ищет новые помещения для размещения экспонатов. Причиной переезда стала смена собственников здания на ул. Спешилова, 107.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться