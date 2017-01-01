Четыре районных кинотеатра Прикамья получат финансовую поддержку «Фонда кино» Фонд кино (федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии) по итогам конкурса на модернизацию кинозалов выделит четырём организациям Пермского края гранты до 5 млн руб.

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Согласно приказу субсидии получат культурно-деловой центр Кудымкара — 4,9 млн руб., центральная библиотека в Губахе, муниципальное бюджетное учреждение «Юпитер» в Александровском поселении и городской центр кино и досуга в Верещагино — по 5 млн руб.

Конкурс проводится среди городов, население которых не превышает 500 тыс. жителей. Одним из условий получения субсидий является выполнение кинотеатром обязательств по переоборудованию кинозала. Организации, получившие грант, обязаны до 15 декабря 2018 года модернизировать кинозал и начать показы национального кино. При этом переоборудованные кинотеатры до конца 2021 года должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года. Полагается, что организации должны пройти регистрацию в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах по заключенным с Фондом кино договорам.

Всего средства получат 172 кинозала России.