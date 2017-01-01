Полтонны фронтовой каши и услуги гармониста обойдутся Перми в 450 тысяч рублей

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МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми объявило запрос котировок на организацию площадки «Кухня Великой Победы» у монумента «Единство фронта и тыла».

Услуги требуется предоставить 9 мая с 12.00 до 18.00. Подрядчик должен приготовить и раздать 4 тыс. порций «фронтовой каши». Согласно техническому заданию, в состав одной порции входит гречневая каша (70 гр./порция), тушёнка (60 гр./порция), подсолнечное и сливочное масло, ржаной хлеб, чай и одноразовая посуда. На раздаче должны работать не менее десяти человек в фартуках, нарукавниках и одноразовых перчатках.

При этом исполнитель самостоятельно обеспечивает установку полевой кухни, доставку и расстановку столов и стульев, а также уборку площадки на протяжении всего мероприятия и после его окончания.

Также подрядчик должен организовать у монумента интерактивную программу. Сюда входит работа администратора для решения общих вопросов, ведущего в военной форме и гармониста — участника музыкальных коллективов Перми или Пермского края. Музыкант должен находиться на площадке с 12.00 до 18.00 и играть не менее трёх часов с перерывами. Кроме этого исполнителю следует оборудовать на площадке военно-полевую палатку для ветеранов.

Максимальная цена договора составляет 450,2 тыс. руб. и является среднеарифметической от предложений трёх поставщиков. Заявки принимаются до 18 апреля. Их рассмотрят в тот же день.