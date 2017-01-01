Единороссы Прикамья обсудят механизмы реализации президентского послания

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизации партии. В Пермском крае работа дискуссионных площадок пройдёт с 16 по 22 апреля.

«Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить на федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае», — пояснил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа — межмуниципальном и региональном. Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации послания, а также проработают основные проблемы в данной части. По словам секретаря Генсовета, обсуждение реализации послания будет проходить, в том числе, в привязке к партийным проектам, партийному строительству и эффективности работы партии в решении проблем граждан и работе приёмной, институту сторонников, привлечению в «Единую Россию» молодых лидеров и работе кадровых лифтов.

«Также речь пойдёт об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства «Единой России» в их использовании. Результаты до 30 апреля должны быть собраны ЦИК Партии», — заявил Андрей Турчак.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае