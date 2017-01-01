В Кунгуре закрыли пожароопасный развлекательный центр В КРЦ «Циклон» было выявлено 72 нарушения требований пожарной безопасности

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Судебные приставы Кунгура приостановили деятельность местного культурно-развлекательного центра «Циклон», расположенного по адресу ул. Просвещения, 1. Было выявлено, что персонал развлекательного центра не проинструктирован о действиях по эвакуации людей при пожаре. Учреждение будет закрыто до момента полного устранения нарушений, которые могут привести к гибели людей, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. В настоящий момент двери центра опечатаны и закрыты как для посетителей, так и для работников центра.

Добавим, КРЦ «Циклон» разделен на несколько зон отдыха, он включает в себя ночной клуб, ресторан, боулинг, баню, сауну и т.п.