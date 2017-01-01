Вадим Антипов может покинуть пост прокурора Пермского края

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Прокурор Пермского края Вадим Антипов может возглавить прокуратуру Нижегородской области, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Как утверждают источники издания, указ о его назначении будет подписан в мае этого года. Ожидается, что новым прокурором Пермского края станет начальник Управления Генпрокуратуры в Приволжском ФО Андрей Юмшанов.

Напомним, Вадим Антипов был назначен на должность прокурора региона летом 2015 года. На этом посту он сменил Александра Белых, возглавлявшего прокуратуру с 2009 по 2015 год. Ранее Вадим Антипов занимал должность начальника Управления Генпрокуратуры в ПФО.

Службу в органах прокуратуры РФ Вадим Антипов начал в 1994 году в должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Татарстана.