Индустрия развлечений уходит в онлайн

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Сфера развлечений Перми стала более технологичной. О «перезагрузке» проектов сообщают сразу несколько крупных игроков индустрии: квестами управляют смартфоны, а интеллектуальные битвы погрузили в онлайн. За год телеком-решения внедрила каждая третья компания отрасли.

По подсчётам «Гильдии квестов», в Перми около десяти компаний, которым принадлежат более 100 игровых комнат. Теперь от головоломок и поисков ключей они пришли к использованию новейших технологий.

«Большой популярностью у пермяков пользуется квест, который полностью автоматизирован. Все управляется с помощью смартфона, поэтому игра впервые имеет несколько вариантов развития событий. Мобильные технологии мы используем не только в квест-комнатах. Даже просто позвонив нам по телефону, вы сразу же погружаетесь в зловещую атмосферу. Благодаря «Виртуальной АТС» МегаФона на звонки клиентов отвечает главный хоррор герой — Джон Крамер «Пила», — говорит совладелец сети квеструмов LOST Рустам Зарипов.

Помимо самой крупной региональной сети квестов LOST, среди бизнес-клиентов компании «МегаФон» детские развлекательные центры «Октябрь и «Динотопия», многочисленные батут-центры, скалодромы, пейнтбольный площадки.

«Индустрия интеллектуальных игр на подъёме. Чтобы отстроиться от конкурентов, мы сделали ставку на технические решения — они делают «Ботву» динамичнее, систему результатов прозрачнее, дают возможность играть. Сейчас игроки регистрируются, получают задания, следят за рейтингом, отправляют апелляции с помощью смартфонов. Мы практикуем проведение игр одновременно в нескольких заведениях Перми — важно, что стабильный мобильный интернет «МегаФона» никогда не подводит», — поделился владелец франшизы городских игр «Ботва» Алексей Рудомётов.

«За последние два года популярность телеком-сервисов для бизнеса выросла в 1,5 раза. В лидерах: единые номера формата «8 800», «Виртуальная АТС» и умные SMS с «МегаФон.Таргет» — это лучшие инструменты для общения с клиентами. Предприниматели внедряют и IoT-решения, когда SIM-карты с помощью мобильного интернета удалённо управляют любой техникой. Уверен, скоро они еще больше «захватят» сферу развлечений», — отмечает директор пермского отделения «МегаФона» Пётр Козловский.

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