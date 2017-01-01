В Прикамье может появиться Оханский городской округ Земское собрание Оханского района внесло в краевой парламент законопроект о преобразовании Оханска в городской округ

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В сопроводительном письме авторы инициативы попросили принять документ сразу в двух чтениях на пленарном заседании 19 апреля.

Напомним, в процесс создания городских округов уже вошли Кизел, Краснокамск, Гремячинск и Чайковский. Планируется, что также на апрельском пленарном заседании депутаты Заксобрания рассмотрят законопроект о создании Горнозаводского городского округа.