В День Победы на эспланаде выступит Лариса Долина

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Праздничные мероприятия пройдут в разных районах Перми. Центральными площадками станут Октябрьская площадь и эспланада.

Празднование Дня Победы начнётся в 10:00 на Октябрьской площади с Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. В прохождении войск примут участие 23 парадных расчёта и свыше 20 единиц военной техники. Впервые к шествию присоединятся юнармейцы Прикамья. Следом пройдёт колонна «Бессмертного полка». Ожидается, что в этом году в Перми в акции «Бессмертный полк» примут участие около 40 тыс. человек.

С трибун парад смогут увидеть 13 тыс. зрителей. Прямая трансляция будет организована в интернете, на телевидении и на экране большой сцены у Театра-Театра.

После парада праздник переместится на городскую эспланаду. На большой сцене у Театра-Театра зрителей ждёт праздничный концерт. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, хедлайнером станет народная артистка России Лариса Долина.

Празднование продлится до позднего вечера и завершится фейерверком. Его запустят с площадки бывшей военной части «Красные казармы» в 23:00.