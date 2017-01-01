Вторая декада апреля в Прикамье может стать самой холодной за 14 лет

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В Пермский край пришло похолодание.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, 12 и 13 апреля среднесуточная температура повсеместно будет ниже 0°. Незначительное повышение температуры ожидается лишь днём в субботу — до +5…+7°.

В среднесрочной перспективе (с 16 апреля) возможно ещё более масштабное вторжение из Канадской Арктики. Таким образом, вторая декада апреля может стать самой холодной с 2004 года. Снег практически не будет таять на всей территории края, за исключением населённых пунктов. Поэтому начало половодья на реках края ожидается не ранее 20 апреля.

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