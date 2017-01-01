В Пермском крае проснулись клещи

Первый случай укуса иксодового клеща зафиксирован в Карагайском районе Прикамья

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В воскресенье, 8 апреля от укуса клеща пострадал 11-тилетний мальчик. К счастью, клещ оказался незаразным, а ребёнок - привитым от клещевого энцефалита, сообщает телеканал «Ветта» со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

Еженедельный мониторинг за нападениями клещей на человека стартовал в России с 15 марта. По данным на 6 апреля в 35 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Уже зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза. Всего по стране привиты от энцефалита более 700 тысяч человек.

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