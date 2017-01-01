Детектор лжи правительству Пермского края поставит московская компания Сегодня, 10 апреля, в аппарате правительства Пермского края рассмотрели первые части заявок участников соответствующего аукциона

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Для участия в аукционе на поставку полиграфа, который позволяет с высокой вероятностью определить ложь в речи испытуемого, заявился лишь один участник — московское ООО «Поликониус». В итоге аукцион признали несостоявшимся, а заявку «Поликониус» — соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, с компанией заключат контракт по максимальной цене закупки — 853 тыс. руб.

Как сообщается на сайте компании, «Поликониус» — один из крупнейших мировых лидеров в области производства профессиональной техники для нужд прикладной психофизиологии. С 2003 года они выпускают профессиональные компьютерные полиграфы «Диана», компьютерные системы невербальной оценки поведения человека «Диана-Видео», а также аксессуары для проведения психофизиологических исследований. Компания является поставщиком для МВД, ФТС, ФСКН, ФСИН, СКР, МО, различные спецслужбы, и многие зарубежные государственные структуры и организации.