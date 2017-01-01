Пермь с двухдневным визитом посетит советник президента РФ Михаил Федотов В столице Прикамья он проведёт заседание межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», 23 и 24 апреля Пермь посетит советник президента России, председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий Михаил Федотов.

Планируется, что в первый день визита господин Федотов посетит Мемориальный комплекс политических репрессий «Пермь-36». На второй день советник президента может встретиться с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, а также принять участие в международной научно-практической конференции «Медиация как культура согласия: урегулирование конфликтов на местном уровне», посетить ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» и провести выездное заседание межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.

В рамках выездного заседания межведомственной рабочей группы планируется рассмотреть вопросы реализации в Пермского крае Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий, присвоения актуальных названий географическим объектам и издания книг памяти жертв политического террора.

В заседании рабочей группы помимо Михаила Федотова, вероятно, примут участие: исполнительный директор общества «Мемориал» Елена Жемкова, председатель краевого отделения «Мемориала» Роберт Латыпов, председатель краевой комиссии по восстановлению прав жертв репрессий, вице-спикер заксобрания Прикамья Алексей Золотарев, зампред правительства Пермского края Татьяна Абдуллина, директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов, начальник отдела культуры и туризма администрации Чердынского района Лариса Мох, заведующий архивным отделом администрации Красновишерского района Константин Остальцев и др.