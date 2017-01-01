Чистая прибыль ПНППК увеличилась за 2017 год более чем в пять раз

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» отчиталась об итогах финансового года.

Выручка компании за 2017 год составила 5,3 млрд руб., что на 1% превысило результат прошлого года (5,2 млрд руб.). Себестоимость продукции росла большими темпами (+ 6% по отношению к 2016 году).

В итоге прибыль предприятия от продаж снизилась на 13%. Однако за счёт статьи «прочие доходы и расходы» предприятию удалось добиться роста прибыли до налогообложения на 167%. Таким образом, чистая прибыль общества составила 633,9 млн руб., что на 529% превышает результат 2016 года (100,6 млн руб.)

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 2 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 2 участков цена 10 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .