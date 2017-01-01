Чистая прибыль ПНППК увеличилась за 2017 год более чем в пять раз


Наталья Калюжная заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон»
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ПНППК
Фото: Константин Долгановский

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» отчиталась об итогах финансового года. 

Выручка компании за 2017 год составила 5,3 млрд руб., что на 1% превысило результат прошлого года (5,2 млрд руб.). Себестоимость продукции росла большими темпами (+ 6% по отношению к 2016 году).

В итоге прибыль предприятия от продаж снизилась на 13%. Однако за счёт статьи «прочие доходы и расходы» предприятию удалось добиться роста прибыли до налогообложения на 167%. Таким образом, чистая прибыль общества составила 633,9 млн руб., что на 529% превышает результат 2016 года (100,6 млн руб.)

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