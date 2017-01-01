На должность главы Фонда капремонта претендуют семь человек Конкурсная комиссия допустила ко второму туру конкурса ещё трёх участников

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 10 апреля, конкурсная комиссия рассмотрела заявки трёх претендентов на пост главы Фонда капремонта, которые подали документы в дополнительный срок приёма заявок.

Заявки поступили от директора по развитию пермского застройщика ООО «Горизонт Девелопмент» Алексея Асанова, директора ООО «Контора» Рамиля Ямилова (Сарапул) и заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Прикамья Натальи Киселёвой. По результатам рассмотрения представленных заявлений комиссия приняла решение о допуске всех трёх участников ко второму туру конкурса.

Как стало «Новому Компаньону», итоги второго тура всё-таки были отменены, и теперь онлайн-тестирование ждёт всех претендентов. В РСТ изданию сообщили, что такое решение принял Минстрой РФ из-за произошедшего во время тестирования технического сбоя.

Напомним, РСТ объявила конкурс на замещение должности руководителя Фонда капремонта 25 декабря 2017 года. Заявления на участие в конкурсе подали пять человек: и.о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин, главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачёв и безработный Михаил Альметов. По результатам рассмотрения заявок комиссия допустила ко второму туру конкурса всех кроме Михаила Альметова, так как он не представил документы об опыте работы. 30 января состоялся второй этап конкурса, онлайн-тестирование прошли Дмитрий Баранов, Станислав Зимин, Николай Вторушин и Александр Головачёв. Однако вскоре региональная служба по тарифам по требованию прокуратуры отменила первый этап конкурса. Причиной стала жалоба от человека, который хотел поучаствовать в конкурсе, но не успел получить справку об отсутствии судимости. Этот документ делают в 30-дневный срок, в то время как заявки на участие принимались лишь с 28 декабря по 15 января. В результате РСТ признала факт нарушения и продлила срок приёма заявок на два месяца.



