В Перми пройдет научно-популярная вечеринка в честь Дня космонавтики 12 апреля пермяки в третий раз поддержат международную некоммерческую инициативу празднования Yuri’s Night

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Научно-популярная вечеринка в день полёта Юрия Гагарина в космос призвана популяризировать научные знания о космонавтике, технологиях, идеях и смыслах освоения внеземного пространства. 12 апреля подобные мероприятия проходят в разных городах мира.

Пермская вечеринка Yuri’s Night второй год подряд пройдёт в частной филармонии «Триумф». Организаторы научно-популярной акции приготовили познавательные и развлекательные мероприятия для гостей всех возрастов – от брейн-ринга и лекций до компьютерных игр и дискотеки. Вечеринка Yuri’s Night начнётся в 17.30 и закончится после полуночи.

Напомним, научно-популярная вечеринка Yuri’s Night впервые прошла в Перми в 2016 году по инициативе физического факультета ПГНИУ, Пермских научных боев, студии переводов научных фильмов Vert Dider и других неравнодушных к идее популяризации науки пермяков. В 2017 году проект приняла на своей площадке частная филармония «Триумф».

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