В Прикамье принята программа субсидирования ипотеки для семей с детьми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Пермском крае начала действовать программа субсидирования ипотечных кредитов для граждан, в семьях которых после 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок.

По словам министра социального развития региона Павла Фокина, программа носит срочный характер: семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на поддержку государства в течение трех лет, семьи с тремя детьми — в течение пяти лет.

При этом программа распространяется на готовое или строящееся жильё на первичном рынке. За ипотекой можно обращаться в кредитные учреждения, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

По прогнозу заместителя управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк Натальи Соколовой, в Прикамье на ипотечные кредиты по льготным условиям ожидается высокий спрос. «Государственная поддержка ипотечного кредитования — важная мера, которая позволяет сохранить доступность приобретения жилья и поддерживает строительную отрасль в целом. Мы ожидаем высокий спрос по данному продукту», — заявила Наталья Соколова.

Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова считает, что мера поддержки принята своевременно: «Одна из составляющих демографической инициативы Президента России — льготная ставка по ипотеке для многодетных семей. Безусловно, мера своевременная».

Напомним, о возможности субсидирования государством ипотечной процентной ставки сверх 6% годовых заявил президент страны РФ Владимир Путин.