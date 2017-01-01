КРПК вновь ищет подрядчика для строительства двух домов в Березниках

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Вчера, 9 апреля, Корпорация развития Пермского края объявила новый запрос котировок на строительство домов для переселения березниковцев из зоны техногенной аварии.

Речь идёт о позиции №1 и №2 в квартале №6 ЖК «Любимов». Начальная цена контракта составила 408,6 млн руб. Это на на 17,5 млн рублей меньше, чем по условиям предыдущих торгов. Согласно графику работ, подрядчик должен начать подготовительные работы уже в апреле этого года, а строительно-монтажные — в мае. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на август-сентябрь 2019 года.

Заявки принимаются до 19 апреля. Итоги собираются подвести 26 апреля.

Напомним, предыдущий запрос котировок на строительство пяти домов в квартале №6 не состоялся, так как ни одна заявка не соответствовала требованиям документации о закупке. Тогда разыгрывались два лота — на строительство двух и трёх домов. После этого по каждому лоту решили провести отдельные торги. Запрос котировок на возведение трёх домов был объявлен ещё 29 марта.