«Парма» уступила подмосковным «Химкам» Разница в счёте составила лишь три очка

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Вчера, 9 апреля, баскетбольный клуб «ПАРМА» встретился на выезде с подмосковными «Химками». Матч закончился со счётом 90:87.

Как сообщает пресс-служба «Пармы», команды сыграли первую четверть с маленькой разницей в счёте — 26:22. Второй период тоже закончился в пользу хозяев, но уже с двухзначным перевесом.

Во второй половине матча «Парма» попыталась отыграться. Игроки пермского клуба повысили темп и скорость движения мяча в атаке, и разница в счёте постепенно таяла. Однако они не успели сравнять счёт, и матч закончился с результатом 90:87.

Следующий матч «Парма» проведёт 22 апреля в гостях против краснодарского «Локомотива-Кубань».