«СПК» занял второе место в рейтинге предприятий по производству бетонных изделий

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АО «СтройПанельКомплект» заняло второе место среди 1000 предприятий Приволжского федерального округа по производству изделий из бетона.

ТОП-20 компаний составлен общественной организацией «Всероссийский бизнес рейтинг». Оценка достижений промышленных предприятий проводится на основании данных РОССТАТа, путём математического анализа. Система сравнения и оценка основана на цифрах и фактах официальных финансовых отчетов предприятий в соответствии с Европейским стандартом рейтингования, который применяется во многих странах Мира. Профилирующий вид деятельности — ОКВЭД 23.61 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве».

Организации оцениваются по финансовой составляющей — прибыли и убыткам, капиталу и резервам, основным средствам и другим. Первые позиции в рейтинге подтверждают финансовую прочность компании, внушительный объём собственных материальных активов, весомую капитализацию.

Все строительные объекты «СтройПанельКомлпект» полностью комплектуются железобетонными изделиями собственного производства. За 57 лет деятельности из продукции предприятия построено порядка 8 млн кв. м жилищного фонда региона.

Объёмы производства, численность коллектива и профессионализм команды создают прочную основу для реализации масштабных проектов застройки и внушительных объёмов ввода жилья ежегодно. Текущий объём строительства «СПК» — около 110 тыс. кв. м жилья.

Компания уверено берется за такие объёмы, так как имеет прочное финансовое положение, минимальный объём кредитного плеча и гарантирует покупателям полное выполнение всех договорных обязательств. Тандем собственного производства и строительства создает весомый запас прочности и состоятельности компании.

«СтройПанельКомплект» благодарит за выбор и доверие своих покупателей и партнёров!

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