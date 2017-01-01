Логотип «Покупай пермское» переработают из-за подозрений в плагиате Ранее пермяки нашли более чем подозрительное сходство пермского медведя с индонезийским

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Логотип проекта «Покупай пермское» будет переработан. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова: «Какая классная штука интернет! С одной стороны, он позволяет стащить идею, с другой, он позволяет установить реального прародителя идеи. Огромное спасибо неравнодушным пермякам, обнаружившим сходство нашего мишки и индонезийца».

Вместо с тем, по словам Гилязовой, концепция логотипа меняться не будет, это также будет «позитивный, доброжелательный мишка, обнимающий букву «П». «Что касается фейсконтроля , который мишка не прошел, то мы ему сделаем пластическую операцию руками дизайнера проекта. После чего снова как и в первый раз проверим логотип на возможность регистрации в качестве товарного знака», — сообщила Елена Гилязова, попросив пермяков и впредь проявлять бдительность.

Напомним, в 2017 году выяснилось, что старый логотип «Покупай пермское» в настоящее время официально зарегистрирован одной коммерческой организацией в Чите, так как краевые власти, использовавшие его ранее, не озаботились официальной регистрацией торгового знака. В конце февраля в Пермском крае прошёл конкурс на новый логотип «Покупай пермское». В результате победу одержал красный мишка, обнимающий белую букву «П» от дизайнера Александра Лаптева. 5 апреля пермский дизайнер Арина Сюккя выложила в Twitter новый логотип проекта и индонезийский шаблон логотипа, который нашла на сайте freepik.com. Изображения оказались практически идентичными, только на одном из них мишка держит кружку с горячим напитком, а на другом — букву «П». Автор пермского логотипа обвинения в плагиате отрицает.

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