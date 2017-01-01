Хор MusicAeterna получил «Оперный «Оскар» Пермские музыканты вошли в шорт-лист премии сразу в двух номинациях

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Генеральный продюсер Пермского театра оперы и балета Марк де Мони с наградой

Фото: Пермский академический театр оперы и балета

Вчера, 9 апреля, в Лондоне стали известны имена победителей престижной международной премии International Opera Awards 2018. Среди них — хор MusicAeterna, который стал лучшим в своей номинации. На престижную премию коллектив номинировали уже в пятый раз, но победителем он стал впервые.

Соперниками MusicAeterna в номинации «Хор» стали музыканты Баварской государственной оперы из Мюнхена, театров Комише-опер из Берлина, оперы Сан-Франциско и Королевского театра из Мадрида.

Кроме того, оперный оркестр MusicAeterna вошёл в шорт-лист премии в номинации «Оркестр», куда пермяки номинировались впервые. Вместе с пермским оркестром за «Оперный «Оскар» боролись коллективы Баварской государственной оперы (Мюнхен), театра Ла Скала (Милан), Немецкой оперы (Берлин) и Лирической оперы Чикаго.

Полный список номинантов опубликован на сайте премии International Opera Awards 2018.

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