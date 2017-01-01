Учительницу школы №127 наградят медалью «За отвагу»

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Вчера, 9 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о вручении Наталье Шагулиной государственной награды.

Учительницу пермской школы №127 наградят медалью «За отвагу» «за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении служебного и гражданского долга».

Напомним, 15 января в пермской школе №127 произошло нападение на детей. По версии следствия, в школу пришли двое вооружённых ножами подростков — ученик и бывший учащийся данного учреждения. Молодые люди зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. Наталья Шагулина в попытке защитить детей приняла на себя основной удар, получила 17 ранений и была госпитализирована в тяжёлом состоянии. В феврале женщину выписали из больницы, после чего она вместе с учениками находилась на реабилитации в пермском санатории. В начале апреля Наталья Шагулина вернулась к работе.