Жителей Прикамья приглашают на экологический сплав

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Фото: Виктор Михалев

29 апреля в Перми пройдёт экологический сплав по реке Гайва «Речной Воробей», во время которого волонтёры, спортсмены-подводники, сплавщики и неравнодушные жители города очистят долину реки от мусора и других отходов.

Маршрут сплава начнётся от СНТ «Плотинка» и пройдёт до устья Гайвы. Всех участников сплава обеспечат спас-жилетами, катамаранами и средствами индивидуальной защиты. Во время пятичасового мероприятия предусмотрен сухой паёк и полноценное горячее питание по завершении.

Напомним, в 2017 году во время сплава по Гайве группа из 15 человек собрала несколько сотен килограммов бытовых отходов.

Подробности и стоимость участия можно узнать по телефону: +7-912-788-11-42. Организаторами мероприятия выступают администрация города Перми, министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и филиал ПАО «РусГидро» — «Камская ГЭС».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

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