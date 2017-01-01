Прокуратура нашла нарушения в деятельности РСТ Пермского края Нарушения были допущены при разработке и утверждении нормативов потребления ЖКУ по отоплению

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Фото: Ирина Молокотина

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, при утверждении нормативов Региональная служба по тарифам неверно использовала расчётный метод, а не метод аналогов. Причём этот норматив был определён для каждого муниципального образования без учёта существующих климатических зон, что создает предпосылки для необоснованного увеличения размера платы для потребителей тепловой энергии.

Кроме того, прокуратурой края выявлены многочисленные нарушения законодательства при утверждении инвестиционных программ. В частности, изменения в инвестиционные программы территориальных сетевых организаций утверждены при наличии оснований в отказе их утверждения. Решение об утверждении инвестиционных программ в сфере теплоснабжения и водоснабжения приняты с нарушением предельного срока. Помимо этого, ревизоры обнаружили, что РСТ края плохо контролирует выполнение таких программ и не проводит проверки хода их реализации.

По итогам проверки прокуратура внесла и.о. заместителя председателя правительства — руководителю Региональной службы по тарифам Пермского края Антону Удальёву представление об устранении выявленных нарушений.

В РСТ «Новому компаньону» сообщили, что прокуратура провела проверку в рамках своих полномочий: «Это обычный рабочий процесс, сейчас будем смотреть пункты, которые они просят поправить».