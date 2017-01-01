Директора УК «Гарант» отправили под домашний арест Мужчина проходит по делу о падении на 9-месячную девочку глыбы льда

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На прошлой неделе генерального директора и инженера УК «Гарант» задержали на 48 часов. Как сообщает 59.ru, сегодня, 9 апреля, суд отправил руководителя управляющей компании под домашний арест до 3 июня.

Напомним, 2 апреля с крыши или козырька одного из балконов дома по адресу Маршала Рыбалко, 111 на 9-месячную девочку в коляске обрушилась снежная масса. От полученных травм ребёнок скончался в больнице. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.