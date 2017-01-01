В Прикамье появились «башни особого назначения»

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Почти 150 часов в месяц проводят зрители страны за просмотром телепередач. По данным ФОМ, каждый день телевизор включают 67% опрошенных россиян. Пермский край теперь может обогнать общероссийскую статистику — в регионе при поддержке связистов завершено строительство сети вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс).

В этом году Россия полностью перейдёт на цифровое телевидение. По данным «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), в Пермском крае 98,5% жителей уже обеспечены многоканальным вещанием и имеют возможность смотреть 10 бесплатных телеканалов первого мультиплекса, а 71% населения края принимает 20 цифровых каналов.

«В рамках реализации масштабного федерального проекта было модернизировано и возведено 54 передающие станции. Обеспечить цифровые станции наземными каналами связи для удалённого контроля за объектами в режиме реального времени помог «МегаФон». Кроме этого, используя надёжный мобильный интернет оператора, мы внедрили системы мобильного мониторинга наших объектов. Теперь задачи по контролю за сетью цифрового эфирного телевидения решаются оперативно и качественно», — отметил директор филиала РТРС «Пермский КРТПЦ» Игорь Терещенко.

«Вслед за Пермью жители более 300 муниципальных образований Пермского края настроили свои телевизоры на более современное и единственное бесплатное в стране цифровое телевидение. Наша инфраструктура обеспечивает мобильной связью и интернетом более двух миллионов прикамцев во всех районах края, теперь телеком-объекты помогают транслировать и цифровой ТВ-сигнал», — рассказывает директор пермского отделения «МегаФон» Пётр Козловский.

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