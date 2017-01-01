ППЗ озаботился улучшением баллистических характеристик термопластического топлива Исследование на эту тему НИИПМ должен завершить к концу 2018 года

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Фото: Сергей Глорио

Пермский пороховой завод заказал АО «НИИПМ» исследование на тему улучшения баллистических характеристик одного из составов, применяемых в ракетостроении.

По данным сайта госзакупок, ФКП «Пермский пороховой завод» осуществил закупку на тему «Исследование причин отступлений от конструкторской документации баллистических характеристик составов типа НДП». Цена контракта составила 500 тыс. руб. Победителем конкурса стало конструкторское бюро АО «НИИПМ», с которым заключен договор о выполнении работ до 30 декабря 2018 года.

Как отмечает эксперт «Нового компаньона», близкий к заводу, НДП — уникальный состав термопластичного топлива, разработанный НИИПМ в советские годы и применяемый в российском ракетостроении около 40 лет. Топливо этого типа используется, в том числе, в ракетном комплексе «Тополь», ракете «Булава» и пр. По словам эксперта, состав имеет низкую температуру на выходе из сопла и низкую скорость горения, что является его преимуществом. При этом рецептура состава очень «капризная», отмечает эксперт. «Поскольку НИИПМ сам разработал состав, естественно, только он может его доработать», — заявляет специалист.

Согласно договору, НИИПМ должно исследовать причины неудовлетворительных характеристик состава, оценить характеристики горения, выявить причины получаемых отклонений от требований конструкторской документации и изготовить лабораторные образцы в соответствии с требуемыми характеристиками и выдать рекомендации по изготовлению смеси состава НДП-2МС с обеспечением требуемого уровня характеристик горения.

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