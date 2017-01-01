Мэрия Перми продаст один из крупнейших имущественных комплексов города

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Фото: Сергей Федосеев

В городском департаменте имущественных отношений завершается подготовка к продаже инвестиционной площадки в Индустриальном районе по адресу: ул. Энергетиков, 50, где ранее располагался автобусный парк. Комплекс включён в план приватизации на 2018 год, сообщают в пресс-службе мэрии Перми.

Имущественный комплекс административно-производственного назначения состоит из 10 отдельно стоящих зданий общей площадью 22 тыс. 119,6 кв. м. Материально-техническая база состоит из офисных, производственных и складских помещений.

В состав имущественного комплекса также входит земельный участок площадью которого 58 тыс. 591 кв м, который расположен в территориальной зоне ПК-4 - зоне производственно-коммунальных объектов IV класса вредности, разрешённое использование: промышленные и складские объекты IV класса вредности. Здесь возможно возведение широкого спектра объектов, а также изменение территориального зонирования в соответствии с Генеральным планом Перми.

Кроме того, на территории имущественного комплекса имеется трансформаторная подстанция, а подъездные пути разрешают грузовое движение.

От продажи актива в бюджет Перми может поступить 120-130 млн руб., однако точная стоимость станет известна по результатам уточнённой рыночной оценки, поясняют в городской администрации.