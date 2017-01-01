Юные пермяки, перенёсшие онкозаболевания, прошли реабилитацию вместе с со своими семьями

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Переменка для семей
Фото: фонд «Берегиня»

С 6 по 8 апреля при поддержке фонда «Подари Жизнь» и Фонда президентских грантов в Перми прошла первая реабилитационная смена для семей, в которых ребёнок переборол онкологическое заболевание.

Цель такой реабилитации — объединить членов семьи после долгого лечения ребенка и раскрыть в каждом новые способности.

«Во время длительного лечения большинство семей делится на две части: мама с лечащимся ребенком отлучены от семьи — папы, братьев, бабушек и дедушек. В новом мире без мамы, оставшиеся члены семьи принимают на себя новые роли, и даже после возвращения в семью они уже не могут вернуться к прежней жизни», — объясняют организаторы смены — сотрудники и волонтёры фонда «Берегиня».

Участие в реабилитационной смене приняли девять семей, для членов которых каждый день проводились различные активности: фотографирование в технике «freezelight», т.е. рисование светом, стрельба из лука, более 40 разнообразных настольных игр и мастер-классы. При этом поделки со смены — раскрашенные пряники, самодельные блокноты, заколки, браслеты из паракорда — семьи могли забрать с собой.

По мнению организаторов, неожиданные сферы и наглядный результат помогают и детям, и взрослым осознать свои силы и потенциал, перенести этот опыт на повседневную жизнь.

Напомним, благотворительный фонд «Берегиня» с 2009 помогает детям с тяжёлыми заболеваниями. Одно из направлений фонда — развитие реабилитации для детей, проходящих лечение или уже перенесших онкологические заболевания. В Пермском крае это первый опыт проведения семейной реабилитационной смены. До этого фондом проводилась семидневная реабилитационная смена конкретно для детей, перенёсших онкозаболевание.

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