Лысьвенский металлургический завод будет преобразован в ООО

Вопрос о реорганизации вынесен на внеочередное собрание акционеров общества


Наталья Калюжная заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон»
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Лысьвенский металлургический завод
Фото: lysvamk.ru

3 апреля советом директором ЗАО «ЛМЗ» принято решение о проведении 11 апреля 2018 года внеочередного собрания акционеров общества, на котором будет поставлен вопрос о реорганизации ЗАО «ЛМЗ» в общество с ограниченной ответственностью.

В голосовании примут участие 17,101 млн обыкновенных именных акций.

Отметим, что форма ООО позволяет более оперативно принимать решения и обеспечивает конфиденциальность, поскольку не требует обязательного раскрытия данных о деятельности компании.

Напомним также, в 2017 году ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приобрёл 100% группы ЛМК, в которую входит ЗАО «Лысьвенский металлургический завод», ООО «Лысьвенская металлургическая компания» и ООО «Инсают-Автотрейд-ТЛ». Группа ЛМК производит электролитически оцинкованный прокат с защитными покрытиями.

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