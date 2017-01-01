Пермяка обвиняют в организации азартных игр под видом сделок с бинарными опционами

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Зал игровых автоматов проработал на Бульваре Гагарина с октября 2016 года по апрель 2017 года.

В Перми перед судом предстанет 50-летний предприниматель. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, мужчина проводил азартные игры под видом совершения сделок с бинарными опционами.

Преступная деятельность была пресечена следователями следственного комитета и сотрудниками МВД. Компьютерное оборудование было изъято. Также по делу был проведен большой объём оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий: проверочные закупки, многочисленные допросы свидетелей, осмотры помещений, обыски и выемки интересующих следствие предметов, осмотры изъятых документации и компьютерной техники, сложная компьютерно-техническая судебная экспертиза.

В скором времени уголовное дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.