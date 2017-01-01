В Перми 13 апреля откроются пункты выдачи сертификатов в детские лагеря

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Обратиться можно будет в любой из 16 пунктов выдачи, независимо от места регистрации.

В Перми 13 апреля откроются пункты выдачи сертификатов в детские лагеря. В департаменте социальной политики администрации Перми напоминают, что если родители хотят отправить ребёнка в загородный лагерь отдыха или санаторно-оздоровительный детский лагерь, то им необходимо подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи. Перечень документов можно найти в разделе Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей. Адреса 16 пунктов выдачи и их график работы появится в этом же разделе 10 апреля. Реестра поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления можно найти на сайте министерства социального развития Пермского края.

Стоимость сертификата также будет определяться исходя из социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи. Важно отметить, что передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.

Кроме этого, на сегодняшний день в департаменте социальной политики администрации Перми идёт приём заявлений на предоставление компенсации. Срок подачи заявлений продлится до 30 июня. По вопросам организации отдыха детей и оздоровления следует обращаться по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.