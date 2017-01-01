В Прикамье идёт очередное похолодание

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Умеренно тёплая погода в Пермском крае сохранится до 10 апреля.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, после 10 апреля Прикамье может ждать серьёзное арктическое вторжение. Предварительно, южные районы края днём попадут в его тёплый сектор. При этом возможно кратковременное повышение температуры воздуха до +8…+13° и значительное усиление ветра. Однако в тылу циклона произойдёт вторжение арктического воздуха из района Воркуты и резкое похолодание. В результате 11 и 12 апреля даже максимальная температура может составить около 0°. В связи с этим таяние снега приостановится.