В выходные в Перми изменится движение автобусов и троллейбусов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

До Северного кладбища можно будет доехать на автобусном маршруте №39. Вблизи других городских кладбищ также будут организованы остановки общественного транспорта.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, 7 и 8 апреля изменится схема движения автобусного маршрута №39 «Микрорайон Оборино — Драмтеатр». При следовании по ул. Якутская автобус будет совершать заезд к Северному кладбищу по ул. Красноборская. Движение изменится в обоих направлениях, на линии будет работать три автобуса.

Кроме того, 7 и 8 апреля на Южной дамбе будет введён дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное» для автобусных маршрутов №№1, 5, 13, 14, 25, 43, 75 и для троллейбусных маршрутов №№8 и 13. Для автобусных маршрутов №№49 и 53 вводится дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Верхне-Курьинское». Для автобусных маршрутов №№22, 32 будет работать остановочный пункт «Кладбище «Головановское».

Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС, сообщает пресс-служба администрации Перми.