Председателем 17 арбитражного апелляционного суда стал Константин Беляев 6 апреля в Перми состоялось представление нового председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Им стал бывший зампред Арбитражного суда Свердловской области Константин Беляев.

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, указ президента о назначении Константина Беляева на пост главы Семнадцатого арбитражного апелляционного суда был принят 2 марта 2018 года. Константин Беляев сменил на посту руководителя Семнадцатой апелляции Виктора Цодиковича, который 12 лет возглавлял суд, а в октябре 2017 года по истечению срока полномочий вышел в отставку.

Представила нового главу Семнадцатого арбитражного апелляционного суда председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова. Удостоверение председателя Константину Беляеву вручил врио главного федерального инспектора в Пермском крае Сергей Половников.

«Бизнес — та сфера, где неизбежно возникают различные споры. И очень важно, что все чаще они решаются в правовом поле. Сегодняшнее назначение очень важно для Пермского края, Свердловской области и Удмуртской республики. Я убежден, что Константин Петрович не только поддержит высокую заданную планку работы, но и поднимет ее еще выше», — отметил в приветственном слове губернатор Пермского края Максим Решетников.

В ответной речи Константин Беляев заверил, что намерен сохранить все лучшие традиции арбитражного суда, вместе с этим готов внедрить новые формы работы по доступности и прозрачности процесса судопроизводства, по укреплению и развитию арбитражной системы, сообщают в пресс-службе главы региона.