Президент назначил Максима Шилова главным следователем краевой полиции

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Сегодня, 6 апреля, президент Владимир Путин назначил полковника юстиции Максима Шилова заместителем начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю – начальником главного следственного управления. Соответствующий указ главы государства размещен на сайте правовой информации.

Ранее Максим Шилов был врио начальника ГСУ ГУ МВД по Прикамью. До осени 2017 года он руководил отделом по расследованию бандитизма и организованных преступных сообществ краевого главка.