Число иностранных студентов в Прикамье увеличится в полтора раза Сегодня, 6 апреля, в Пермском государственном научном исследовательском университете (ПГНИУ) состоялось заседание Совета ректоров вузов Прикамья.

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В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, ректоры и представители высших учебных заведений региона, почётные члены Совета ректоров, а также представители краевых и городских властей. Собравшиеся обсудили вопросы экспорта образовательных услуг и обмена студентами.

Максим Решетников отметил, что сейчас идёт серьёзная конкуренция в сфере образования между регионами и странами. При этом итоги деятельности региональных ВУЗов показывают, что краю есть, что предложить.

По данным представителей высших учебных заведений, в 2018 году в вузах региона на постоянной основе обучается более 1,6 тыс. иностранных студентов из 52 стран мира. При этом ещё столько же приезжает в Прикамье по обмену и обучается несколько месяцев. За последние четыре года число иностранных студентов в краевых вузах увеличилось в четыре раза. При этом более половины иностранных студентов обучается в Пермском государственном медицинском университете. Наибольший рост произошел в прошлом году: в 2 раза выросло число иностранных студентов в медицинском университете.

Губернатор подчеркнул значимость усиления работы по привлечению иностранных студентов. По его словам, экспорт образования вышел на федеральный уровень, президентом РФ в Послании Федеральному Собранию озвучил несколько инициатив. В первую очередь, они касаются регулирования вопросов пребывания студентов в стране, возможности проживания в России по студенческой визе. «Мы рассчитываем, что после изменения федерального законодательства нам будет проще решать некоторые вопросы. При этом часть из них в регионе могут быть решены за счёт грамотного планирования, — заявил глава Прикамья. — В частности, это касается проживания иностранных студентов». Губернатор привел пример построенного в 2014 году общежития для студентов пермского политеха, наличие проекта у «классического» университета и начатые переговоры по строительству кампуса на три тысячи мест для всех студентов региональных ВУЗов.

На совете ректор Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера (ПГМУ) Ирина Корюкина представила опыт ВУЗа по выстраиванию системы обмена студентами с Дубайским медицинским университетом, договорённости о котором были достигнуты в рамках бизнес-миссии в ОАЭ в январе.

Одной из основных составляющих привлечения иностранных студентов ректор ПГМУ считает преподавание медицинских дисциплин на английском языке. По словам Ирины Корюкиной, в связи с ростом числа иностранных студентов в университете повысился уровень преподавания и техническая оснащённость образовательного учреждения. Место университета в системе образования России существенно повысилось.

«Экспорт образования касается всех вузов, это направление объединяет учебные заведения и краевые власти. Важно, чтобы наши вузы привлекали большее число студентов, потому что это оказывает влияние на позиционирование страны, наших научных и образовательных успехов и обеспечивает дополнительные финансы», — пояснила ректор ПГМУ.

Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин отметил готовность губернатора и краевых властей к сегодняшней встрече. По его словам, по вопросам, которые представители вузов только готовились задать и обсудить на совете, были даны распоряжения губернатором профильным ведомствам. «Мы понимаем, что для развития региональных вузов это серьёзный вопрос, важный для имиджа Пермского края и для экономической состоятельности учебных заведений», — отметил Игорь Макарихин.

В качестве основных задач, которые были поставлены на заседании Совета ректоров, руководитель ПГНИУ назвал увеличение числа иностранных студентов в краевых вузах в 1,5 раза и создание необходимой инфраструктуры для их проживания в регионе.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края